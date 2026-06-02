Akdeniz fokunun motoryat keyfi görenleri gülümsetti
Muğla'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Bodrum'da, bir Akdeniz foku demirli motoryata çıkarak güneşlendi. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen bu anlar görenleri gülümsetti.
Muğla'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Bodrum'a bağlı Türkbükü sahilindeki Hebil Koyu'nda, dün akşam saatlerinde tebessüm ettiren bir olay yaşandı. Ege ve Akdeniz kıyılarımızın en özel sakinlerinden biri olan yetişkin bir Akdeniz foku, koyda demirli bulunan lüks bir motoryatın arka yüzme platformuna çıkarak uzun süre güneşlendi.
Tatilcilerin İlgi Odağı Oldu
Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve doğal yaşam alanlarında insanlara bu kadar yakınlaşması ender görülen bu sevimli deniz canlısı, tekne üzerinde dinlenirken çevredeki vatandaşların da ilgi odağı haline geldi. O anlara tanıklık eden tatilciler ve denizciler, sürpriz misafiri cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti.
Fokun o anlarını görüntüleyen vatandaşlar, "Bu fok yaklaşık 8 yıldır burada yaşar. Bazen teknelere çıkar bazen de yüzer iskeleye çıkar. Bugün de motoryata çıkmış" dedi.
Akdeniz foku, dinlendikten sonra yeniden denize dönerek gözden kayboldu.