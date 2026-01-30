Akılalmaz ölümcül tavsiye ortalığı savaş alanına çevirdi
Denizli'de bir kıraathanede duman tüten sobaya kolonya döken işletme sahibi bir müşterinin "yakarsan daha iyi kokar" tavsiyesine uyunca ortalık bir anda savaş alanına döndü.
Kaynak: İHA
Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde faaliyet gösteren Söğütlüler Kıraathanesinde meydana gelen olayda facia ucuz atlatıldı.
Akşam 20.00 sıralarında oğlu M.G.'e ait kıraathaneye giden M.G., içeride bulunan sobanın duman tüttüğünü fark etti. Bir türlü sobanın tutuşmaması üzerine M.G., soba içerisindeki kazanı dışarı çıkarttı.
Kıraathaneye gelen müşterilerin rahatsız olmaması için havalandıran M.G., güzel kokması içinde hem masalara hem de soba üzerine kolonya döktü.
