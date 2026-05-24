AKOM İstanbulluları uyardı: İşte Kurban Bayramı'nda hava durumu
AKOM, İstanbul için Kurban Bayramı hava durumu tahminini açıkladı. Arife ve bayramın ilk günü sıcaklıklar 25 dereceye kadar çıkacak. Bayramın 2. günü ise sağanak yağış bekleniyor. İşte bayram tatilinde gün gün hava durumu...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM, Kurban Bayramı'nı kapsayan 24-30 Mayıs haftasına ilişkin güncel hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre; şehri etkisi altına alan Balkanlar merkezli serin ve yağışlı hava, yerini arife gününden itibaren 25 dereceye varan bahar güneşine bırakacak. Ancak vatandaşlara bayramın 2. günü (28 Mayıs Perşembe) için kritik bir sağanak yağış uyarısı bulunuyor.
AKOM verilerine göre, 25 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu, sıcaklıkların 19-23 derece aralığında kaldığı mevsim normallerinin altında serin bir sistem etkili olacak. Ancak 26 Mayıs Salı (Arife Günü) itibarıyla bu sistem megakenti terk ediyor.
Arife gününde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzüyle birlikte termometreler 24 dereceye yükselecek. Bayramın 1. günü olan 27 Mayıs Çarşamba ise açık ve güneşli bir havada, sıcaklıkların haftanın en yüksek seviyesi olan 25 dereceye çıkması bekleniyor.
Bayramın 2. Gününe Dikkat: Şemsiyesiz Çıkmayın!
İstanbullular bayramın ikinci günü olan 28 Mayıs Perşembe gününe yağmurla uyanacak. Metrekareye 3 ila 10 kilogram arasında değişen miktarlarda yağış düşmesi beklenen bu günde, en yüksek sıcaklık da 23 dereceye gerileyecek.