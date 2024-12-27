AKOM uyarmıştı: İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı
Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından kar İstanbul'a giriş yaptı. Çatalca'da kar yağışı etkili oldu.
1 Ocak Çarşamba günü hava durumu tahmin haritası
AKOM UYARMIŞTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Daire Başkanlığı AKOM tarafından yapılan açıklamada bugün 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebilir. Büyükçekmece ve batısında kalan bölgelerde ise kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıkların 10 derecenin altında kış değerlerinde seyredeceği ve soğuk havanın pazartesi gününe kadar etkili olacağı öngörülüyor” uyarısında bulunmuştu.
YURTTA HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın batısı, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Ankara’nın kuzeyinin yüksekleri ile Çankırı çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Rize, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.