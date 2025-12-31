AKOM ve valilikten yeni uyarı: İstanbul'a kar yağışı geri dönüyor

Megakentte hafta sonuna kadar (Cumartesi) sıcaklıkların 5°C’nin altında seyredeceğini, gece ve sabah saatlerinde ise yer yer 0 derece civarına gerileyeceğini öngörülüyor. Düşen sıcaklıklarla birlikte şehirde dondurucu bir hava hakim olacak.