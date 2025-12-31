AKOM ve valilikten yeni uyarı: İstanbul'a kar yağışı geri dönüyor
İstanbul, İzlanda'dan gelen soğuk hava sisteminin etkisi altında. AKOM ve İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren yeniden kar yağışı etkili olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından paylaşılan son meteorolojik verilere göre, İzlanda üzerinden peş peşe gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giren İstanbul'da hava sıcaklıkları hissedilir şekilde azalacak.
Megakentte hafta sonuna kadar (Cumartesi) sıcaklıkların 5°C’nin altında seyredeceğini, gece ve sabah saatlerinde ise yer yer 0 derece civarına gerileyeceğini öngörülüyor. Düşen sıcaklıklarla birlikte şehirde dondurucu bir hava hakim olacak.
KAR GERİ DÖNÜYOR
AKOM verilerine göre, İstanbul genelinde aralıklarla karla karışık yağmur görülecek. Yüksek kesimlerde ve yer yer şehir merkezinde kar yağışı geçişleri yaşanacak.
Yetkililer, dondurucu soğuklar nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri ve yayaları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.