  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. AKOM'dan İstanbul için kar yağışı alarmı! Saat verildi

AKOM'dan İstanbul için kar yağışı alarmı! Saat verildi

AKOM'dan alınan tahminlere göre, İstanbul'un batı ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Soğuk havanın çarşamba günü itibariyle kenti terk edeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
AKOM'dan İstanbul için kar yağışı alarmı! Saat verildi - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi (AKOM), megakent için haftalık hava tahmini raporunu açıkladı. 

1 / 5
AKOM'dan İstanbul için kar yağışı alarmı! Saat verildi - Resim: 2

AKOM'un verilerine göre, hava sıcaklıklarının öğle saatlerinden itibaren 2-4 derece azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. 

2 / 5
AKOM'dan İstanbul için kar yağışı alarmı! Saat verildi - Resim: 3

Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir'de karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı beklentiği belirtildi. 

3 / 5
AKOM'dan İstanbul için kar yağışı alarmı! Saat verildi - Resim: 4

YALANCI BAHAR GELİYOR

Soğuk havanın 3 Şubat Salı sabahına kadar süreceği, 4 Şubat Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların yeniden yükselişe geçeceği tahmin ediliyor. 

4 / 5