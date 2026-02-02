AKOM'dan İstanbul için kar yağışı alarmı! Saat verildi
AKOM'dan alınan tahminlere göre, İstanbul'un batı ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Soğuk havanın çarşamba günü itibariyle kenti terk edeceği tahmin ediliyor.
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi (AKOM), megakent için haftalık hava tahmini raporunu açıkladı.
AKOM'un verilerine göre, hava sıcaklıklarının öğle saatlerinden itibaren 2-4 derece azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.
Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir'de karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı beklentiği belirtildi.
YALANCI BAHAR GELİYOR
Soğuk havanın 3 Şubat Salı sabahına kadar süreceği, 4 Şubat Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların yeniden yükselişe geçeceği tahmin ediliyor.
