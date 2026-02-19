AKOM'dan İstanbul için şaşırtan uyarı: Bir günde mevsim değişecek!

Hafta sonu yağmur bekleniyor

Cumartesi günü 14°C ile ılık hava devam etse de, 22 Şubat Pazar günü sistem tamamen değişiyor. Sıcaklıklar bir anda 7°C’ye kadar gerileyecek ve şehir genelinde aralıklı yağmur etkili olacak.