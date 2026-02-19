AKOM'dan İstanbul için şaşırtan uyarı: Bir günde mevsim değişecek!
AKOM'un haftalık hava tahmini raporuna göre, İstanbul'da yarın hava sıcaklığı 17 dereceye kadar çıkacak. Hafta sonu ise bahar havası yerini soğuk ve sağanak yağışa bırakacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbulluları önümüzdeki bir hafta boyunca etkili olacak kararsız hava koşullarına karşı uyardı. Şehirde sıcaklıkların günden güne 8-10°C arasında değişeceği, bir gün bahar güneşinin ertesi gün ise kış soğuğunun hissedileceği belirtildi.
Termometreler 17 dereceyi gösterecek
Rüzgarın lodos şeklinde orta kuvvette esmesiyle birlikte, yarın (20 Şubat Cuma) termometrelerin 17°C’ye kadar yükselmesi bekleniyor.
Hafta sonu yağmur bekleniyor
Cumartesi günü 14°C ile ılık hava devam etse de, 22 Şubat Pazar günü sistem tamamen değişiyor. Sıcaklıklar bir anda 7°C’ye kadar gerileyecek ve şehir genelinde aralıklı yağmur etkili olacak.
İşte İstanbul'da haftalık hava tahmin raporu...