  4. AKOM'dan İstanbul için şaşırtan uyarı: Bir günde mevsim değişecek!

AKOM'un haftalık hava tahmini raporuna göre, İstanbul'da yarın hava sıcaklığı 17 dereceye kadar çıkacak. Hafta sonu ise bahar havası yerini soğuk ve sağanak yağışa bırakacak.

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbulluları önümüzdeki bir hafta boyunca etkili olacak kararsız hava koşullarına karşı uyardı. Şehirde sıcaklıkların günden güne 8-10°C arasında değişeceği, bir gün bahar güneşinin ertesi gün ise kış soğuğunun hissedileceği belirtildi.

Termometreler 17 dereceyi gösterecek

 Rüzgarın lodos şeklinde orta kuvvette esmesiyle birlikte, yarın (20 Şubat Cuma) termometrelerin 17°C’ye kadar yükselmesi bekleniyor.

Hafta sonu yağmur bekleniyor

Cumartesi günü 14°C ile ılık hava devam etse de, 22 Şubat Pazar günü sistem tamamen değişiyor. Sıcaklıklar bir anda 7°C’ye kadar gerileyecek ve şehir genelinde aralıklı yağmur etkili olacak.

İşte İstanbul'da haftalık hava tahmin raporu...

