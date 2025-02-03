AKOM'dan İstanbul için soğuk ve kuvvetli kar yağışı uyarısı

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesiyle bugün 12°C'ler civarında seyreden sıcaklıkların salı akşam saatlerinden itibaren 6-8°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, çarşamba sabah saatlerinden itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.