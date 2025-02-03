AKOM'dan İstanbul için soğuk ve kuvvetli kar yağışı uyarısı
Yılllardır kar yağışına hasret kalan İstanbulluların beklediği haber AKOM'dan geldi. Bu hafta itibariyle yalancı bahar İstanbul'u terk edecek ve kuvvetli kar yağışı şehri etkisi altına alacak...
AKOM, İstanbul için 5 Şubat Çarşamba günü aralıklı kar yağışı, 6 Şubat perşembe günü kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM), kentte çarşamba ve perşembe günü için kar yağışı uyarısı yaptı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesiyle bugün 12°C'ler civarında seyreden sıcaklıkların salı akşam saatlerinden itibaren 6-8°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, çarşamba sabah saatlerinden itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.
Kentte 5-6 Şubat'ta kar yağışının beklendiği kaydedilen açıklamada, çarşamba günü 3-10, perşembe günü de 5-15 santimetreye kadar kar yağışının görülebileceği ifade edildi.