AKOM'dan İstanbul'a fırtına, sağanak ve kar yağışı uyarısı
AKOM, İstanbul için fırtına, sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkisini artıracağı belirtildi. Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış, pazar ve pazartesi günü ise kar yağışı bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nın (AKOM) tahminlerine göre, bu akşam etkisini tekrardan arttırması beklenen lodos (güney-batı) yönlü rüzgârın, cumartesi (yarın) akşam saatlerinden (18.00) itibaren fırtına (40-75 km/s), gece saatlerinden (23.00) itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60-90 km/s) şeklinde eseceği, beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN AZALACAK
Fırtına ve kuvvetli sağanak yağmurun ardından pazar öğle saatlerinden itibaren ise bölgemize Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk havaların etkisi ile sıcaklıkların 8-10°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.
KAR KAPIYA DAYANDI
AKOM’un yayımladığı rapora göre; Çarşamba sabah saatlerine kadar sıcaklıkların -1 ila 4°C'ler aralığında seyredeceği pazar akşamından itibaren karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar, pazartesi ilk saatlerden (05.00) itibaren yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olması bekleniyor.
BUZLANMA UYARISI
Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara (ağaç ve direk devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi, kara, deniz ve hava yolu ulaşımda aksamalar) ile birlikte görülecek kuvvetli yağış geçişlerinin neden olabileceği lokal sorunlara (yollarda göllenme, su baskınları, kıyı seli vb.) karşı vatandaşların tedbirli olması öneriliyor. AKOM, ayrıca pazar gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı ve buzlanma olaylarına karşı da İstanbulluların önlemlerini alması yönünde uyarıyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri