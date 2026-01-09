AKOM'dan İstanbul'a fırtına, sağanak ve kar yağışı uyarısı

BUZLANMA UYARISI

Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara (ağaç ve direk devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi, kara, deniz ve hava yolu ulaşımda aksamalar) ile birlikte görülecek kuvvetli yağış geçişlerinin neden olabileceği lokal sorunlara (yollarda göllenme, su baskınları, kıyı seli vb.) karşı vatandaşların tedbirli olması öneriliyor. AKOM, ayrıca pazar gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı ve buzlanma olaylarına karşı da İstanbulluların önlemlerini alması yönünde uyarıyor.

