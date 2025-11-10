  1. Anasayfa
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: 4 gün boyunca devam edecek

İstanbul bu gece itibariyle yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. AKOM'dan yapılan açıklamada, yağışların cuma gününe kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) megakent için haftalık hafa raporunu yayımladı. 

AKOM'un yayımladığı rapora göre, İstanbul'da bu gece itibariyle kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların cuma gününe kadar aralıklarla devam edeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklığının ise 16-18 derece arasında mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da bu gece saatleri itibarıyla aralıklı yerel sağanak yağış geçişlerinin başlaması öngörülmektedir. Yağışların cuma gününe kadar yerel olarak aralıklarla sürmesi beklenmektedir. Salı gününden sonra sıcaklıkların gün içerisinde 16 - 18 derece civarında mevsim normalleri civarında, gece saatlerinde ise 13-14 derece civarında olması tahmin edilmektedir." denildi.

