AKOM'dan İstanbul'a uyarı: 4 gün boyunca devam edecek

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da bu gece saatleri itibarıyla aralıklı yerel sağanak yağış geçişlerinin başlaması öngörülmektedir. Yağışların cuma gününe kadar yerel olarak aralıklarla sürmesi beklenmektedir. Salı gününden sonra sıcaklıkların gün içerisinde 16 - 18 derece civarında mevsim normalleri civarında, gece saatlerinde ise 13-14 derece civarında olması tahmin edilmektedir." denildi.