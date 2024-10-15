Akrabalarının canından bezdirdiği küçük esnaf dükkanına bu tabelayı astı

Akrabaların bedava içecek almalarını önlemek için dolaplardaki içecekleri sakladığını söyleyen iş yeri sahibi Mehmet İçin, "4 tane dolabımız vardı içindekilerin hepsini saklamak zorunda kaldım. Yeğen, dayı, amca, hala hepsi gelip dolabı açıyorlar ve meşrubat içip parasını vermiyorlar. Artık çok sıkıldık. Alttaki dolaba koydum içecekleri, oradan da bulup eğilip alıyorlar. Onu da boşalttım ve içecekleri depomuzda saklamaya karar verdim. Yarın bir gün depoyu da keşfedip oradan da alırlar. Bu yüzden artık sıkıldım ve dükkana bu pankartı astım. 'Akrabalar giremez!' Para da vermiyorlar zaten. Yarın bir gün benim paraya ihtiyacım olsa hiç biri yardım etmez. Kazandığımı resmen onlara vermiş oluyorum. Ama yine bu pankartı da görseler gelecekler. Hiç biri de yazıyı görüp sözü üstüne almıyor. İzmir'in en lüks yerlerinde çay içer 50 lira verir, kahve içer 100 lira verir ama benden içtikleri çaya 7,5 lira para vermezler. Artık çay bile demlemiyorum, çay ocağına döndürdüler burayı. Çay bulaşığı yıkamaktan işime bakamıyorum. Bedavacı akrabalardan artık sıkıldım" diye konuştu.