Alanya Kalesi'nden bisikletle inen genç sosyal medyayı salladı

'AMACIM TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLUP, YURT DIŞINDA YARIŞMAK'

Yüksek maliyetlere rağmen bisiklet tutkusu için mücadele ettiğini belirten Yiğit Efe Al, "Bisikletler ve parçalar yurt dışından avro bazlı getirildiği için ekipmanlar oldukça pahalı. Bu bisikleti alabilmek için 4 yıl tatillerimde çalıştım ve sonunda sahip oldum. Çeşitli yarışlara katılıyorum ve katılmaya devam edeceğim. Antalya'daki yarışta birincilik, Bodrum'daki yarışta ise ikincilik derecem var. Ancak bazı talihsizlikler nedeniyle yarışlardan gelir elde edemedim. 2025 yarışlarına daha fazla odaklanıyorum ve umarım daha iyi derecelerle ülkemi temsil edeceğim. Amacım, Türkiye şampiyonu olup, yurt dışındaki yarışlarda boy göstermek" diye konuştu.