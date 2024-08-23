Alev öğretmenin kedi sevgisi: 80'den fazla kediye bakıyor

HASTA KEDİLERE EVDE BAKIM

Okulun bahçesinde beslediği kedilerin yanı sıra hasta kedilere de evde baktıklarını belirten Alev V., "Ayşegül U. ve Zeliha Ç. isimli iki arkadaşla sokaktaki kedileri beslerken tanıştım. Şu an bu işi beraber yürütüyoruz. Onlar da bana yardımcı oluyor. Her gün sabah 2 saat, akşamüstü 2 saat burada zaman geçiriyoruz. Yuvaların temizliği, mamaların ve sularının yenilenmesini yapıyoruz. Sürekli baktığımız 80 kedimiz var. Dışarıdan gelen kediler de burada besleniyor. Bizim için hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki onların karnı doysun. Bazı kedilerimiz burada yaşayamaz durumda; gözlerinden sağlık sorunu yaşıyor. Bunları da Ayşegül arkadaşımızın evinde bakımını yapıyoruz. Şu an 20 kedimizi bu bahçedekilerin dışında, evde besliyoruz" diye konuştu.