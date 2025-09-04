Almanya'dan Rize'ye dönen gurbetçi hobisini işe çevirip kendi işinin patronu oldu
Almanya'da uzun yıllar yaşadıktan sonra memleketi Rize'ye dönen Hüseyin Dilsiz, hobi olarak kaktüsle başladığı çiçekçilik işini büyüterek her ay 10 bine yakın çiçek satışı yapıyor.
Bundan 12 yıl önce Almanya'dan Rize'ye kesin dönüş yapan 58 yaşındaki Hüseyin Dilsiz, hobi olarak kaktüs yetiştirmeye başladı. Araştırmaları neticesinde kaktüs işine başlayan Hüseyin Dilsiz, "Rize yağmur bölgesi kaktüs yetişmez" gibi söylemlere rağmen evinin bahçesine kurduğu serada 500 çeşit kaktüs yetiştirmeyi başardı.
Perakende kaktüs satışları yaparken müşterilerin isteği üzerine farklı çiçek çeşitlerini de alıp satmaya başlayan Dilsiz, işleri her geçen gün büyüttü.
Dilsiz ayda 4 kamyon çiçek satışı yaptığını söylerken, özellikle önemli günlerde aşırı yoğunluk yaşadıklarını dile getirdi.
Yerli ve yabancı turistlerin serayı ziyaret ettiğini ifade eden Dilsiz, bazı yabancı turistlerin hediye olarak memleketlerine çiçek götürdüklerini söyledi.