Almanya'nın bu plajlarında ''çıplaklar'' rahatsız olduğu için mayo yasaklandı
Almanya’nın Baltık Denizi kıyısındaki kenti Rostock’ta çıplaklar plajına kıyafetle gelenlerin yarattığı rahatsızlık nedeniyle mayo giymek yasaklandı.
Almanya’nın Baltık Denizi kıyısındaki kenti Rostock’ta geçen hafta çıplaklar plajında kıyafet çıkarmayı reddeden ziyaretçilerin görevliler tarafından uzaklaştırılmasına izin veren düzenleme getirildi.
Rostock Turizm yetkilisi Moritz Naumann CNN’e önlemin ‘çıplaklar kampında rahatsız edildiğini hisseden birçok kişiden gelen şikayetler’ nedeniyle alındığını söyledi. Fakat ‘kıyafetli’ ziyaretçilerin yalnızca ‘çatışmalı durumlarda’ plajdan çıkarılacağını belirtti.
“Bugün bu pratiği devam ettiren insan sayısı giderek düşüyor” diyen Naumann, Rostock’un bu nedenle resmi naturist plajlarının sayısını 37’den 27’ye indirdiğini belirtti.
Rostock’ta 15 kilometrelik kıyı şeridi, nüdist (çıplak bir şekilde doğada olmak), karma kullanım ve kıyafet zorunlu plajlar olarak dikkatlice bölünmüş durumda.