Altın Portakal'da kafalar karıştı: Bu yıl kaçıncı?

BÖCEK, 2024 İFADESİNİ KULLANDI

Geçen sene 60'ıncısı yapılamayan festivalle ilgili bu yıl kaçıncısının düzenleneceği ile ilgili karışıklık sürüyor. Geçen sene kullanılan görsellerde '60'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali' yazarken, bu yıl kullanılan görsellerde kaçıncısı olduğu belirtilmedi. Bazı görsellerde ise '2024 Antalya Altın Portakal Film Festivali' yazdığı görüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festival ile ilgili yaptığı konuşmalarda, '2024 Antalya Altın Portakal Film Festivali' ifadesini kullanmaya başladı. Böcek, geçen günlerde festivalle ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere verdi: