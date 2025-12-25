Amerikan Adası olarak bilinen Menderes Adası'ndaki tüm yapılar yıkıldı
Adana’da, kentin cazibe merkezlerinden Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunan ve "Amerikan Adası" olarak da bilinen Menderes Adası'ndaki kaçak yapıların hepsi yıkıldı...
Adana’da, Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunan ve kamuoyunda 'Amerikan Adası' olarak bilinen Menderes Adası’ndaki kaçak yapıların yıkım işlemleri tamamlandı.
Yıkım çalışmalarının ardından bölgenin, yıkımdan önceki durumu ile son hali havadan görüntülendi.
Kentin cazibe merkezlerinden Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’na kıyısı bulunan Seyhan Baraj Gölü’ndeki Menderes Adası’nda, yıllar içinde onlarca kaçak yapı inşa edildi. Genellikle kente özgü bici bici tatlısı ve salep satışının yapıldığı ruhsatsız iş yerlerine ahşap eklentiler ve oturma alanları yapılırken, bu alanların gölün üzerine kadar yayıldığı görüldü.
Çeşitli dönemlerde belediye tarafından yıkılmak istenen yapılar, bazı kişilerin silahla direnmesi ve protesto gösterileri nedeniyle kaldırılamadı. Aradan geçen yıllarda göl çevresindeki bulvarlar yenilenip yeni yollar açılırken, çevrede lüks konutlar yükseldi ancak adadaki görüntü değişmedi.
Bölgede yaşanan uyuşturucu ve asayiş olayları da tepkilere neden oldu. Emlak değeri yüksek bölgede faaliyet gösteren ruhsatsız iş yeri sahiplerinin, adaya gelenleri hanutçuluk yaparak mekanlarına davet etmeye çalışması şikayetleri artırdı.