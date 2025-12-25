Amerikan Adası olarak bilinen Menderes Adası'ndaki tüm yapılar yıkıldı

Kentin cazibe merkezlerinden Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’na kıyısı bulunan Seyhan Baraj Gölü’ndeki Menderes Adası’nda, yıllar içinde onlarca kaçak yapı inşa edildi. Genellikle kente özgü bici bici tatlısı ve salep satışının yapıldığı ruhsatsız iş yerlerine ahşap eklentiler ve oturma alanları yapılırken, bu alanların gölün üzerine kadar yayıldığı görüldü.