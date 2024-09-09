Ana yurdu Türkiye değil ama artık Antalya'da yetiştirilebiliyor

Ceyhan Orman Fidanlığı'nda görevli mühendis Cihan Seydel, dermatolojik birçok faydası bulunduğu bilinen, cilde sürüldüğünde, cildi güzelleştirip, çilleri ve lekeleri yok etmesi ile tanınan, Çinli köylüler tarafından geleneksel sabun yapımında kullanılan sabun cevizini ilk olarak 2018 yılında yetiştirmeye başladıklarını söyledi. Seydel, "Tohumların çimlenme engelini ortadan kaldırma işlemini yaptıktan sonra 2018 yılının sonbahar aylarında ekimini yaptık. Şubat ayında çimlenme gerçekleşti. Elde ettiğimiz 30-60 santim fidanlarla 2019 yılının Aralık ayında da 5x5 metre aralıkla bahçe kurulumunu yaptık. Damla sulama ile bahar ve yaz aylarında suladığımız fidanlarda yüzde 99 başarı sağladık. Güneşi gören kısımlar 2'nci yıldan itibaren meyve vermeye başladı. Genel bakımlarını yapmaya devam ediyoruz. Tamamen doğal olarak büyüyor. Hiçbir şekilde gübre kullanmadık. 5'inci yıla gelmeden 8 metreyi aşan boya ulaştı. Yaşına göre çok iyi verim verdiğini gözlemledik. Bölgeye tamamen uyum sağladı diyebiliriz. Kışın yapraklarını döken ağaç, peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarında da kullanılabilir" dedi.