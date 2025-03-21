Anadolu'nun lezzet deposu... Hem çorba, hem ana yemek...

Yıllardır geleneksel yöntemlerle peskütan çorbası yapan ev hanımı Meliha Akben, "Peskütan çorbası genellikle bahar aylarında yapılır. Sivas’a özgü bir yemektir. Hem süt hem de yoğurt ile de yapılabilir. Süt yayık makinesine konulur ve yayılır. Üzerinde oluşan yağlar alınır ve tekrardan yayılır. Yapılan işlem bittikten sonra tencereye alınır ve kesilmemesi için devamlı karıştırılarak koyu kıvam haline gelmesi sağlanır. Peskütanın miktarına bağlı olarak un eklenir. Daha sonra soğuk suya tencere oturtulur ve tekrardan karıştırma işlemi uygulanarak soğumasını sağlanır. Ürün soğuduktan sonra bez torbaları ile süzülür. Süzülen peskütan kullanıma hazır hale gelmiştir ve kalın kaya tuzu eklenerek koruma altına alınır. Soğuk havalarda sıcak ve lezzetli bir çorba isteğinde peskütan çorbası yapılır. Peskütan çorbası yapımında yarma ( buğday), yeşil mercimek ve parça et kullanılır. Aslında Sivas’taki gençler peskütan çorbasını bilir. Ama şimdiki gençler daha çok lokanta ve fastfood tarzı hazır yemeklerle besleniyorlar. Bu durumda ebeveynlere de iş düşmektedir. Çocuklarını evde yapılan yemeklere, çorbalara sağlık açışından alıştırmaları gerekiyor. Peskütan çorbasını da doyurucu, besleyici, tok tutucu ve aynı zamanda lezzetli bir çorba olarak tavsiye edebilirim. Peskütan çorbası doyurucu özelliği ile tek başına ana yemektir" dedi.