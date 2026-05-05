Ankara'da 579 Milyon TL'ye satılan ev sosyal medyayı salladı
Türkiye’nin başkenti Ankara'da bulunan ve internetteki satılık ilanında 579 milyon TL istenen lüks konut olay oldu. İçinde SPA merkezinden sinema salonuna kadar her türlü imkanın bulunduğu ev "şehir sarayı" ilan edildi.
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Ankara’nın son yıllarda lüks konut projeleriyle öne çıkan bölgesi Çukurambar, eşine az rastlanır bir gayrimenkul satışına ev sahipliği yapıyor.
1 / 10
Bir rezidansın en üst katında yer alan ve şehrin tüm panoramasını ayaklar altına seren devasa dubleks daire, tam 579.000.000 TL’lik satış bedeliyle piyasaya çıktı.
2 / 10
Satış ilanının sosyal medyada yayılmasıyla birlikte kullanıcılar fiyat karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
3 / 10
Yaklaşık 13 milyon dolara tekabül eden bu fiyat, konutun sunduğu teknik özelliklerle de dikkat çekiyor.
4 / 10