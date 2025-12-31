Ankara'da ABD Başkanı Trump hakkında açılan babalık davasında karar çıktı

Mahkeme ise 10 Ekim tarihli kararında davanın reddine karar verdi. Kararda, davacının dava dilekçesinde somut herhangi bir delili bulunmamasına rağmen Trump'ın babası olduğunu iddia ettiği belirtildi. Dava dilekçesinin uygun olmadığı, dilekçedeki eksikliğin usuli değil, esasa ilişkin eksiklik olduğu, mahkemenin bu hususta eksikliği gidermek üzere süre vermesinin de mümkün olmadığı belirtildi. Mahkemece, usulüne uygun şekilde ileri sürülmeyen ve dayanılmayan vakıa ve delillerle yargılama yapılamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verildi.