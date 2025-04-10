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  4. Ankara'da Nisan karı sürprizi... Başkentliler bembeyaz bir güne başladı!

Ankara'da Nisan karı sürprizi... Başkentliler bembeyaz bir güne başladı

Ankara'da sıcaklıkların düşmesi ile gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kaynak: DHA / İHA
Ankara'da Nisan karı sürprizi... Başkentliler bembeyaz bir güne başladı - Resim: 1

Ankara'da düşen sıcaklıkların etkisi ile gece saatlerinde kar yağışı başladı.

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Ankara'da Nisan karı sürprizi... Başkentliler bembeyaz bir güne başladı - Resim: 2

Kar yağışı şehrin genelinde devam ederken yüksek kesimlerde ise etkisini artırdı.

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Ankara'da Nisan karı sürprizi... Başkentliler bembeyaz bir güne başladı - Resim: 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanan hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı düşmeye devam edecek.

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Ankara'da Nisan karı sürprizi... Başkentliler bembeyaz bir güne başladı - Resim: 4

Tahminlere göre kar yağışının 13 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor.

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