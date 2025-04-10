Ankara'da Nisan karı sürprizi... Başkentliler bembeyaz bir güne başladı
Ankara'da sıcaklıkların düşmesi ile gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kaynak: DHA / İHA
Ankara'da düşen sıcaklıkların etkisi ile gece saatlerinde kar yağışı başladı.
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Kar yağışı şehrin genelinde devam ederken yüksek kesimlerde ise etkisini artırdı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanan hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı düşmeye devam edecek.
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Tahminlere göre kar yağışının 13 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor.
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