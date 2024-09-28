Ankara'da Osmanlı'dan kalma hamam keşfedildi
Ankara'nın Ulus semtindeki Antik Roma Tiyatrosu kazısında Osmanlı hamamı ve tabakhane gün yüzüne çıkarıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı'nın, Antik Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Alanı'ndaki kazı çalışmaları, 2022 yılında başladı. Kazıların bu yılki bölümü ise 28 Haziran'dan itibaren 13 işçi ve 2 arkeolog ile yürütülüyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan izinle Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştirilen çalışmalarda, Osmanlı'nın ilk dönemlerine ait hamam bulundu. Hamamın ön tarafında da debbağhane (tabakhane) keşfedildi.
Soğukluk, ılıklık, sıcaklık ve hamamın suyunu sağlayan sarnıç bölümleri birbirine simetrik bir şekilde dizilmiş olan yapı, 2026'da tamamlanması planlanan proje kapsamında, Ankara'nın kültür hayatına kazandırılacak.
'TÜCCARLARA AİT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'
Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdür Yardımcısı Umut Alagöz, bu yıl yaptıkları çalışmalarda Osmanlı hamamının tüm bölümlerini açığa çıkardıklarını söyleyerek, "Bu alan gerek Roma, gerek Bizans, gerekse Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kentin kalbinin attığı, önemli kamusal yapılarının bulunduğu önemli bir merkez olmuş. Tıpkı Roma dönemindeki gibi Selçuklu ve Osmanlı döneminde de buranın aynı canlılığını koruduğunu, şu an içerisinde bulunduğumuz yapıyla görüyoruz. Selçuklu ve Osmanlı dönemine geldiğimizde, Hatip Çayı'nın hemen kenarında özellikle Osmanlı döneminde önemli iş kolu olan dericiliğin geliştiğini görüyoruz. Bu yapının da dericilere ait olduğunu düşünüyoruz. O dönemde debbağhane hamamı olarak bilinen bir hamam yapısı. Milattan sonra 12'nci yüzyıla geldiğimizde Selçuklu'nun burada teşkilatlandığını, özellikle ahilerle kentte önemli bir sosyal yapı oluşturduğunu görüyoruz. İçerisinde bulunduğumuz hamam yapısının da yine ahilerde önemli bir iş kolu olan dericilikle uğraşan tüccarlara ait olduğunu ve bu dericilere ait debbağhane hamamı olduğunu arkeolojik kazı çalışmalar bize gösteriyor" dedi.