Ankara'da Osmanlı'dan kalma hamam keşfedildi

'TÜCCARLARA AİT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdür Yardımcısı Umut Alagöz, bu yıl yaptıkları çalışmalarda Osmanlı hamamının tüm bölümlerini açığa çıkardıklarını söyleyerek, "Bu alan gerek Roma, gerek Bizans, gerekse Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kentin kalbinin attığı, önemli kamusal yapılarının bulunduğu önemli bir merkez olmuş. Tıpkı Roma dönemindeki gibi Selçuklu ve Osmanlı döneminde de buranın aynı canlılığını koruduğunu, şu an içerisinde bulunduğumuz yapıyla görüyoruz. Selçuklu ve Osmanlı dönemine geldiğimizde, Hatip Çayı'nın hemen kenarında özellikle Osmanlı döneminde önemli iş kolu olan dericiliğin geliştiğini görüyoruz. Bu yapının da dericilere ait olduğunu düşünüyoruz. O dönemde debbağhane hamamı olarak bilinen bir hamam yapısı. Milattan sonra 12'nci yüzyıla geldiğimizde Selçuklu'nun burada teşkilatlandığını, özellikle ahilerle kentte önemli bir sosyal yapı oluşturduğunu görüyoruz. İçerisinde bulunduğumuz hamam yapısının da yine ahilerde önemli bir iş kolu olan dericilikle uğraşan tüccarlara ait olduğunu ve bu dericilere ait debbağhane hamamı olduğunu arkeolojik kazı çalışmalar bize gösteriyor" dedi.