Ankaralı 76 yaşındaki koleksiyoner 40 yıllık koleksiyonunu Gazze için satacak!

Yaklaşık 40 yıldır topladığı para koleksiyonunu satarak elde edilecek geliri Filistin'e bağışlamak istediğini ifade eden Menduh Aydemir, "1985 yılından bugüne kadar yaklaşık 40 yıldır, amatör olarak Türkiye dahil bütün ülkelerin kağıt paralarını topluyorum. Bugüne kadar yaklaşık 5 klasör ve bine yakın para topladım. Bu koleksiyonun içinde 6-7 bin lira değerinde paradan, 100 lira değerine kadar para var. Koleksiyonun genel bir kısmı çil, çok az kısmı da temiz durumdadır. Kendimce Filistinli kardeşlerime yardım etmek istiyorum. Maddi bakımdan onlara yardım edecek durumum yok ancak bu koleksiyonumu onlar için açık artırmayla satarak yardımda bulunabilirim. Türkiye'de de Müslüman kardeşlerimin olduğunu, yardımsever kardeşlerimin olduğunu biliyorum. Açık artırmayla bu koleksiyonu satıp, geliri Filistin'deki Gazzeli kardeşlerime göndereceğim. İş adamlarına ve koleksiyonerlere de ayrıca sesleniyorum; 30-40 yıl bekleyeceğinize tek seferde bütün bu emeğe sahip olabilirsiniz. Sizin de bu işte bir katkınız olsun" dedi.