Ankara'nın yarım asırı aşkın hafızası bu satırlarda saklı...

Geçmişte banka defterlerine, şimdilerde ise dostlarının gönderdiği ajandalara notlar düşen Yetik, bu durumu kendisi için hem bir sorumluluk hem de bir hastalık olarak tanımlıyor: "23 Kasım 1967'de köyden çıktım, Afyon'a gece 2 buçukta vardım ve teslim oldum. Günlüklerimi orada yazmaya başladım. Sonra Kütahya'ya geldim, çavuş oldum ve askerliğimi bitirdim. Köyüme dönüp çiftçilik yapmaya başladığımda aklıma ne geldiyse yazdım. Karşı köyden biri vefat edip evladı geldiğinde, ya da televizyonda önemli bir haber olduğunda akşam mutlaka kaydederim. Etraftaki köylerden duyduğumu yazarım. Bu bir hastalık, bir karımız yok ama yaşananlar da unutulmuyor."