Ankara'nın yarım asırı aşkın hafızası bu satırlarda saklı...
Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Hacıtuğrul Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Mürsel Yetik, askerlik yıllarından bu yana tam 59 yıldır aralıksız günlük tutuyor. Sadece kendi hayatını değil, köyündeki gelişmeleri, tarım sezonlarını ve dünyadaki önemli olayları defterlerine kaydeden Yetik, yarım asırlık bu alışkanlığıyla adeta paha biçilemez bir kişisel tarih arşivi oluşturdu.
İnsan hafızası zamanla silinip gitse de, Ankara'da yaşayan bir vatandaşın kaleme aldığı satırlar bölgenin son yarım asrına ışık tutuyor.
Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Hacıtuğrul Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki eski çiftçi Mürsel Yetik, tam 59 yıldır her gün yaşadıklarını deftere dökerek eşine az rastlanır bir kişisel tarih arşivine imza atıyor.
Askerde Başlayan Alışkanlık Köyün Sözlü Tarihine Dönüştü
Yetik’in yazma tutkusu, 1967 yılında vatani görevini yapmak üzere köyünden ayrıldığı gün başlamış. Sağlık sorunları nedeniyle artık çalışamasa da o günden bu yana kalemi elinden hiç bırakmayan Yetik, defterlerine yalnızca kişisel yaşantısını değil; Hacıtuğrul Mahallesi'ndeki tarım sezonlarını, kuraklık ve yağış dönemlerini, köydeki doğum ve vefatları, hatta Türkiye ile dünya gündemine damga vuran tarihi olayları bile nakış gibi işlemiş.
Geçmişte banka defterlerine, şimdilerde ise dostlarının gönderdiği ajandalara notlar düşen Yetik, bu durumu kendisi için hem bir sorumluluk hem de bir hastalık olarak tanımlıyor: "23 Kasım 1967'de köyden çıktım, Afyon'a gece 2 buçukta vardım ve teslim oldum. Günlüklerimi orada yazmaya başladım. Sonra Kütahya'ya geldim, çavuş oldum ve askerliğimi bitirdim. Köyüme dönüp çiftçilik yapmaya başladığımda aklıma ne geldiyse yazdım. Karşı köyden biri vefat edip evladı geldiğinde, ya da televizyonda önemli bir haber olduğunda akşam mutlaka kaydederim. Etraftaki köylerden duyduğumu yazarım. Bu bir hastalık, bir karımız yok ama yaşananlar da unutulmuyor."