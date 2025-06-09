Anne babalar dikkat! Çocukların yeni oyuncağı tehlike saçıyor

Metal ve plastik olarak satılan bu oyuncakların birçok açıdan riskleri bulunduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, şunları kaydetti:



"Bir çocuğun elinde var ve bıçak gibi tehdit ya da korkutmak amacıyla hareket yaparsa karşısındaki de beklenmedik ciddi tepki verebilir. Kötü sonuçlar doğurabilir. Yasak değil belki ama bu ürünlerin oyuncak olarak satılması doğru değil. Silah ya da bıçak gibi öldürücü, yaralayıcı aletlerin oyuncaklarının çocuklarında elinde olmaması gerekiyor. Bu yaşta kelebek tarağa ilgi gösteren, elinden düşürmeyen çocuk büyüdüğünde gerçeğini taşımaya başlayacaktır. Bu yaşlarda alışkanlık oluşturacak bu tür ürünler tehlikelidir."