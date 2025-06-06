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  4. Sıcaklık 37 dereceye ulaştı, sahilde ne şezlong kaldı, ne şemsiye...

Antalya'da bayramın ilk günü plajlar dolup taştıd

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Antalya'da sıcaklık 37 dereceyi buldu. Sahillerde yoğunluk yaşanırken, tatilciler serin sulara koştu.

Kaynak: İHA
Antalya'da bayramın ilk günü plajlar dolup taştıd - Resim: 1

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Antalya'da sıcak hava etkisini gösterdi. Termometreye yansıyan hava sıcaklığının 37 dereceye, deniz suyu sıcaklığının ise 25 dereceye ulaştığı kentte, vatandaşlar ve turistler sabah saatlerinden itibaren sahillere akın etti. 

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Antalya'da bayramın ilk günü plajlar dolup taştıd - Resim: 2

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde plaj boyunca şezlong ve şemsiye alanlarında yer bulmak zorlaşırken, tatilciler serin sulara girerek bayramın tadını çıkardı. 

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Antalya'da bayramın ilk günü plajlar dolup taştıd - Resim: 3

Denizde Stand Up Paddle (SUP) yapanların da sayıca fazla olması dikkat çekti. Tatilciler, kürek sörfüyle su üzerinde keyifli anlar yaşadı.

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Antalya'da bayramın ilk günü plajlar dolup taştıd - Resim: 4

Sıcak hava nedeniyle sahil şeridi kadar falezlerin çevresi de hareketlendi. Kayaların üzerinden denize atlayan çocuklar ve gençler, kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktı.

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