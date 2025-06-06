Antalya'da bayramın ilk günü plajlar dolup taştıd

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Antalya'da sıcak hava etkisini gösterdi. Termometreye yansıyan hava sıcaklığının 37 dereceye, deniz suyu sıcaklığının ise 25 dereceye ulaştığı kentte, vatandaşlar ve turistler sabah saatlerinden itibaren sahillere akın etti.