''Antalya'da dev köpek balığı görüldü'' paylaşımına suç duyurusu
Antalya'nın Kemer açıklarında köpek balığı görüldüğü iddiası ortalığı karıştırdı. Kemer Kaymakamlığı, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin Türkiye ile ilgisi olmadığını, paylaşan şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.
Sosyal medyada Antalya'da son dönemlerde sahile yakın kesimlerde köpek balığı görüldüğü şeklindeki paylaşımlar dikkat çekti. Son olarak bazı sosyal medya hesaplarından aynı görüntü paylaşılarak, Kemer ve Alanya'da dev köpek balığı görüldüğü iddia edildi.
Kemer Kaymakamlığı, görüntüde konumu belli eden bölümlerin kesildiği ve videoya sonradan ses montajı yapıldığının tespit edildiğini belirterek, paylaşımın Türkiye ile hiçbir ilgisinin bulunmadığıni açıkladı.
Yapılan paylaşımlara tepki gösteren Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yetkilileri paylaşım yapan hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunmaya çağırdı. Görüntülerin yurt dışı kaynaklı olduğunu belirten Gökoğlu, yapay zeka ve video düzenleyici uygulamaları ile görüntünün sanki Antalya sahillerinde çekilmiş gibi beğeni ve tıklanma uğruna sosyal medyadan yayınlandığını söyledi.
"Reyting ve izlenme uğruna yapılan paylaşımlar"
Özellikle yaz aylarında yapılan bu tür yanlış paylaşımların özellikle turizmi etkilediğinin altını çizen Gökoğlu, "Şimdi bakın bu görüntü kaç defa tıklandı. O görüntüyü gören herkes tıklayarak izliyor. Reyting uğruna yapıyor bu görüntüyü atan kişi. Şu anda turizmin tam yoğun yaşandığı dönem. Ve turizm bıçak sırtıdır, en ufak bir şeyden etkilenen bir sektör. Ülkenin ekonomik durumu zaten kötü. Bu tür görüntüleri atanlar hakkında ben buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Bunlar turizmi olumsuz etkileyen paylaşımlar" dedi.