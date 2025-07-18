''Antalya'da dev köpek balığı görüldü'' paylaşımına suç duyurusu

"Reyting ve izlenme uğruna yapılan paylaşımlar"

Özellikle yaz aylarında yapılan bu tür yanlış paylaşımların özellikle turizmi etkilediğinin altını çizen Gökoğlu, "Şimdi bakın bu görüntü kaç defa tıklandı. O görüntüyü gören herkes tıklayarak izliyor. Reyting uğruna yapıyor bu görüntüyü atan kişi. Şu anda turizmin tam yoğun yaşandığı dönem. Ve turizm bıçak sırtıdır, en ufak bir şeyden etkilenen bir sektör. Ülkenin ekonomik durumu zaten kötü. Bu tür görüntüleri atanlar hakkında ben buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Bunlar turizmi olumsuz etkileyen paylaşımlar" dedi.