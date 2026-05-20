Antalya'da esnaftan viral olan yazı: ''Psikolojik olarak kapalıyız, rahatsız etmeyin''
Antalya'nın Güvenlik Mahallesi'nde bir çiğ köfteci esnafı, azalan işler ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle dükkanının camına astığı "Psikolojik olarak kapalıyız" yazısıyla sosyal medyada viral oldu.
Ekonomik dalgalanmalar ve düşen alım gücü, küçük esnafı sadece maddi olarak değil, ruhsal olarak da zorluyor. Ancak Anadolu esnafı, en zor zamanlarda bile mizahı bir savunma mekanizması olarak kullanmaktan vazgeçmiyor. Bunun son ve en çarpıcı örneği, Antalya'nın Güvenlik Mahallesi'nden geldi. Bölgede hizmet veren bir çiğ köfteci dükkanının camına asılan o ilginç not, kısa sürede tüm Türkiye'nin gündemine oturdu.
"Yarına Düşünürüz, Lütfen Rahatsız Etmeyin"
Son dönemde işlerinde gözle görülür bir düşüş yaşayan işletme sahibi Veysel Soyvural, bu duruma dikkat çekmek için dükkanının camına oldukça sıra dışı bir yazı astı: "Psikolojik olarak kapalıyız, yarına düşünürüz. Lütfen rahatsız etmeyin." Kepenk kapatmanın ardındaki bu 'psikolojik' gerekçe, yoldan geçen vatandaşların dikkatinden kaçmadı.
Dükkanın fotoğrafını çeken mahalleliler ve müşteriler, bu samimi isyanı sosyal medyada paylaşınca yazı bir anda viral oldu. Binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımlar, ekonomik sıkıntıların sokağa yansıyan en trajikomik hallerinden biri olarak kayıtlara geçti.
Ekonomik Sıkıntıların Ruh Sağlığına Mizahi İsyanı
Bu basit kağıt parçasının ardında yatan asıl gerçeği anlatan işletme sahibi Veysel Soyvural, işlerin durgunluğundan dert yandı. Yaşadıkları sıkıntının sadece cüzdanı değil, ruh sağlığını da etkilediğini vurgulayan Soyvural, süreci şu sözlerle özetledi: "İşler çok kötü. Oturduk çalışan arkadaşla birlikte durumu anlatan böyle bir şey yapalım dedik. Bunun bu kadar tutacağını ve patlayacağını hiç tahmin etmemiştik. Sıkıntılar hem cebinize yansıyor hem de psikolojinize ve ruh sağlığınıza."