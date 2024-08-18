Antalya'da istilacı aslan balığı avı yarışması: Hem avladılar hem yediler...
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aslan Balığı Yakalama Yarışması ve Tadım Etkinliği düzenledi. Konyaaltı Varyant Ekdağ Tesisi önünde düzenlenen yarışmada 3 kilo 640 gr. ağırlığında 18 adet balık yakalayan Kaan Selçuk Kara, Samet Alabacak ve Murat Uysal'ın takımı şampiyon oldu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, deniz ekosistemine zarar veren istilacı aslan balığına karşı farkındalık amacıyla düzenlediği "Aslan Balığı Yakalama Yarışması ve Tadım Etkinliği"ni bu yıl da gerçekleştirdi. Etkinlik, Konyaaltı Varyant Ekdağ Sosyal Tesisi önünde yapıldı ve katılımcılar sabah saat 8.30'da denize açılarak 11.30'da yarışmayı tamamladı.
Yarışmaya 7 takım katıldı ve denizden toplam 7 kilo 370 gram ağırlığında 37 adet aslan balığı çıkarıldı. Yarışmanın birincisi, 3 kilo 640 gram ağırlığında 18 balık yakalayan Kaan Selçuk Kara, Samet Alabacak ve Murat Uysal'ın takımı oldu.
Yakalanan aslan balıkları, Ekdağ A.Ş. tarafından kurulan alanda pişirilerek halka ikram edildi.
Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in deniz turizminin geliştirilmesine ve biyoçeşitliliğin korunmasına büyük önem verdiğini belirterek şunları söyledi: "Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin deniz ekosistemini korumaya yönelik en önemli çalışmalarından biri, denizlerimizdeki yabancı istilacı türlerle ilgili yaptığımız çalışmalardır. Burada sadece aslan balığı yarışması olarak değil, aslan balığının nereden geldiğini, etkilerini ve neden bu balığı yakalamamız ve sofralarımızda tüketmemiz gerektiğini anlatan bir farkındalık çalışması yapıyoruz. Bu etkinlik, Türkiye'ye örnek olan bir çalışma. Bu türle mücadelenin en etkin yolu, onun ekonomik değerini artırmak ve sofralarımıza taşımaktır. Aslan balığı, protein değeri yüksek ve lezzetli bir balık. Tadım etkinliğinde de vatandaşlarımıza bunu sunacağız" dedi.