Antalya'da istilacı aslan balığı avı yarışması: Hem avladılar hem yediler...

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in deniz turizminin geliştirilmesine ve biyoçeşitliliğin korunmasına büyük önem verdiğini belirterek şunları söyledi: "Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin deniz ekosistemini korumaya yönelik en önemli çalışmalarından biri, denizlerimizdeki yabancı istilacı türlerle ilgili yaptığımız çalışmalardır. Burada sadece aslan balığı yarışması olarak değil, aslan balığının nereden geldiğini, etkilerini ve neden bu balığı yakalamamız ve sofralarımızda tüketmemiz gerektiğini anlatan bir farkındalık çalışması yapıyoruz. Bu etkinlik, Türkiye'ye örnek olan bir çalışma. Bu türle mücadelenin en etkin yolu, onun ekonomik değerini artırmak ve sofralarımıza taşımaktır. Aslan balığı, protein değeri yüksek ve lezzetli bir balık. Tadım etkinliğinde de vatandaşlarımıza bunu sunacağız" dedi.