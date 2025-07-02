Antalya'da korku dolu anlar: 10 bin TL ödül uğruna hastanelik oldular...

Denizciliği Türk'ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmesi gerektiğini ve en kısa zamanda başarılması gerektiğini vurgulayan Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ise "Bugün denizlerimizdeki bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin simgesi olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlamanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu milletimizin denizler üzerindeki egemenlik haklarını tanıdığı bir dönüm noktasıdır. Bu kanunla denizlerimizdeki ekonomik bağımsızlığımız sağlanmış, Türk denizciliği kendi ayakları üzerinde durmaya başlamıştır. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün denizciliğe verdiği önem hepimizce malumdur. Atatürk, "Denizciliği Türk'ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu en kısa zamanda başarmalıyız" diyerek denizci bir millet olma hedefini bizlere göstermiştir. Bugün, Türk denizcileri dünyanın dört bir yanında bayrağımızı gururla taşımakta, tersanelerimiz ve limanlarımız dünya standartlarında hizmet vermektedir" ifadelerini kullandı.