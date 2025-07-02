Antalya'da korku dolu anlar: 10 bin TL ödül uğruna hastanelik oldular...
Antalya Kumluca'da Kabotaj Bayramı etkinliklerinde yağlı direkten bayrağı alan kişiye verilecek 10 bin TL ödül için yarışmacılar kıran kırana mücadele ederken kaburga ve kafa gibi değişik yerlerini direğe çarparak yaralanan yarışmacılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
34. Karaöz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Etkinlikleri, kapsamında düzenlenen etkinliklerde yağlı direkten bayrağı alan kişiye verilecek 10 bin TL ödül için yarışmacılar kıran kırana mücadele etti.
Karaöz Sahili'nde gerçekleştirilen etkinliğe; Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kabotaj Kanunu'nun bağımsızlığın Sadece karada değil, denizde de kazanıldığının ilanı olduğunu söyleyen Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, "Bugün, Türk Denizciliği adına büyük bir dönüm noktası olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramını hep birlikte kutlamanın gurunu yaşıyoruz. 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile denizlerimizdeki hakimiyet tamamen milletimize geçmiştir. Bu bağımsızlığın sadece karada değil, denizde de kazanıldığının ilanıdır. Bugün bizlere düşen görev; denizciliğe ve deniz kültürüne sahip çıkmak, gençlerimize denizcilik ve deniz kültürünü kazandırmak ve denizlerimizi korumaktır" dedi
Denizciliği Türk'ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmesi gerektiğini ve en kısa zamanda başarılması gerektiğini vurgulayan Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ise "Bugün denizlerimizdeki bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin simgesi olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlamanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu milletimizin denizler üzerindeki egemenlik haklarını tanıdığı bir dönüm noktasıdır. Bu kanunla denizlerimizdeki ekonomik bağımsızlığımız sağlanmış, Türk denizciliği kendi ayakları üzerinde durmaya başlamıştır. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün denizciliğe verdiği önem hepimizce malumdur. Atatürk, "Denizciliği Türk'ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu en kısa zamanda başarmalıyız" diyerek denizci bir millet olma hedefini bizlere göstermiştir. Bugün, Türk denizcileri dünyanın dört bir yanında bayrağımızı gururla taşımakta, tersanelerimiz ve limanlarımız dünya standartlarında hizmet vermektedir" ifadelerini kullandı.