Antalya'da nefes kesen anlar: 27 metreden denize atlayanlar nefesleri kesti
Antalya'da bir enerji içeceği firmasının düzenlediği 27 metre yükseklikten denize atlama etkinliği, heyecanla izlendi.
Kaynak: DHA
Antalya, bir enerji içeceği firmasının yüksekten denize atlama etkinliğine ev sahipliği yaptı.
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8 ayaktan oluşan serinin finali, 27-29 Eylül tarihleri arasında Atatürk Parkı'nda düzenlendi.
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Falezlerin üzerinden gerçekleştirilen ve 24 sporcunun mücadele ettiği eleme yarışlarının, bugün final etabı gerçekleştirildi.
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Etkinlikte, 12 kadın ve 12 erkek sporcu, 27 metreden denize atlayarak izleyenleri heyecanlandırdı.
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