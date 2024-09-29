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Antalya'da nefes kesen anlar: 27 metreden denize atlayanlar nefesleri kesti

Antalya'da bir enerji içeceği firmasının düzenlediği 27 metre yükseklikten denize atlama etkinliği, heyecanla izlendi.

Kaynak: DHA
Antalya'da nefes kesen anlar: 27 metreden denize atlayanlar nefesleri kesti - Resim: 1

Antalya, bir enerji içeceği firmasının yüksekten denize atlama etkinliğine ev sahipliği yaptı.

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Antalya'da nefes kesen anlar: 27 metreden denize atlayanlar nefesleri kesti - Resim: 2

8 ayaktan oluşan serinin finali, 27-29 Eylül tarihleri arasında Atatürk Parkı'nda düzenlendi. 

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Antalya'da nefes kesen anlar: 27 metreden denize atlayanlar nefesleri kesti - Resim: 3

Falezlerin üzerinden gerçekleştirilen ve 24 sporcunun mücadele ettiği eleme yarışlarının, bugün final etabı gerçekleştirildi. 

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Antalya'da nefes kesen anlar: 27 metreden denize atlayanlar nefesleri kesti - Resim: 4

Etkinlikte, 12 kadın ve 12 erkek sporcu, 27 metreden denize atlayarak izleyenleri heyecanlandırdı.

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