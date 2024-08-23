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  4. Antalya'da suda saatlerce süren kovalamaca: Eşiyle tartışıp yüzerek kaçtı

Antalya'da suda saatlerce süren kovalamaca: Eşiyle tartışıp yüzerek kaçtı

Antalya'da yaşanan olayda eşiyle tartışan Azerbaycan uyruklu bir kadın kendisini Boğaçayı'nın sularına attı. Ekipler kadını kurtarmak için seferber olurken yaklaşık 1 saat boyunca ekipler kadına yaklaştıkça kadın yüzerek kaçmaya çalıştı:karaya çıkardı.

Antalya'da suda saatlerce süren kovalamaca: Eşiyle tartışıp yüzerek kaçtı - Resim: 1

Antalya'da kocasıyla tartışan Azerbaycan uyruklu K.B., kendisini Boğaçayı'nın sularına attı.

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Antalya'da suda saatlerce süren kovalamaca: Eşiyle tartışıp yüzerek kaçtı - Resim: 2

Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından K.B.'yı sucul ot kesme makinesine alarak, karaya çıkardı.

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Antalya'da suda saatlerce süren kovalamaca: Eşiyle tartışıp yüzerek kaçtı - Resim: 3


Olay, saat 11.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi 333 Sokak'ta, Boğaçay Köprüsü yakınlarında bulunan manzara seyir noktasında meydana geldi. 

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Antalya'da suda saatlerce süren kovalamaca: Eşiyle tartışıp yüzerek kaçtı - Resim: 4

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen K.B. ile eşi E.Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. 

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