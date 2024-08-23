Antalya'da suda saatlerce süren kovalamaca: Eşiyle tartışıp yüzerek kaçtı
Antalya'da yaşanan olayda eşiyle tartışan Azerbaycan uyruklu bir kadın kendisini Boğaçayı'nın sularına attı. Ekipler kadını kurtarmak için seferber olurken yaklaşık 1 saat boyunca ekipler kadına yaklaştıkça kadın yüzerek kaçmaya çalıştı:karaya çıkardı.
Antalya'da kocasıyla tartışan Azerbaycan uyruklu K.B., kendisini Boğaçayı'nın sularına attı.
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Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından K.B.'yı sucul ot kesme makinesine alarak, karaya çıkardı.
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Olay, saat 11.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi 333 Sokak'ta, Boğaçay Köprüsü yakınlarında bulunan manzara seyir noktasında meydana geldi.
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Psikolojik sorunları olduğu belirtilen K.B. ile eşi E.Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
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