  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Antalya'daki Aspendos kazılarında tarihi keşif: 'Nehir Tanrısı' ortaya çıkarıldı

Antalya'daki Aspendos kazılarında tarihi keşif: 'Nehir Tanrısı' ortaya çıkarıldı

Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, MS 3. yüzyıla ait oldukça nadir bir 'Nehir Tanrısı Genç Eurymedon' mozaiği gün yüzüne çıkarıldı.

Kaynak: DHA
Antalya'daki Aspendos kazılarında tarihi keşif: 'Nehir Tanrısı' ortaya çıkarıldı - Resim: 1

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Aspendos Antik Kenti, Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatına dair ezberleri bozan eşsiz bir arkeolojik keşfe ev sahipliği yaptı. 

1 / 7
Antalya'daki Aspendos kazılarında tarihi keşif: 'Nehir Tanrısı' ortaya çıkarıldı - Resim: 2

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen kazı çalışmalarında, antik dönemde çok nadir rastlanan ve kente hayat veren Eurymedon Nehri’ni simgeleyen 'Nehir Tanrısı Genç Eurymedon' mozaiği gün yüzüne çıkarıldı.

2 / 7
Antalya'daki Aspendos kazılarında tarihi keşif: 'Nehir Tanrısı' ortaya çıkarıldı - Resim: 3

6x25 metre ölçülerindeki mozaik tabanlı yapının, MS 3. yüzyıl başlarında bir havuz olarak inşa edildiği; MS 262 yılında yaşanan büyük depremin ardından ise iç duvarlarla bölünerek farklı mekanlara dönüştürüldüğü tespit edildi.

3 / 7
Antalya'daki Aspendos kazılarında tarihi keşif: 'Nehir Tanrısı' ortaya çıkarıldı - Resim: 4

İki panodan oluşan tabanın ilk bölümünde geometrik bezemeler yer alırken, ikinci panosunda Aspendos'a can veren Eurymedon Nehri'nin kişileştirilmiş hali olan 'Nehir Tanrısı' bulunuyor.

4 / 7