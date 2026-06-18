Antalya'daki Aspendos kazılarında tarihi keşif: 'Nehir Tanrısı' ortaya çıkarıldı
Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, MS 3. yüzyıla ait oldukça nadir bir 'Nehir Tanrısı Genç Eurymedon' mozaiği gün yüzüne çıkarıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Aspendos Antik Kenti, Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatına dair ezberleri bozan eşsiz bir arkeolojik keşfe ev sahipliği yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen kazı çalışmalarında, antik dönemde çok nadir rastlanan ve kente hayat veren Eurymedon Nehri’ni simgeleyen 'Nehir Tanrısı Genç Eurymedon' mozaiği gün yüzüne çıkarıldı.
6x25 metre ölçülerindeki mozaik tabanlı yapının, MS 3. yüzyıl başlarında bir havuz olarak inşa edildiği; MS 262 yılında yaşanan büyük depremin ardından ise iç duvarlarla bölünerek farklı mekanlara dönüştürüldüğü tespit edildi.
İki panodan oluşan tabanın ilk bölümünde geometrik bezemeler yer alırken, ikinci panosunda Aspendos'a can veren Eurymedon Nehri'nin kişileştirilmiş hali olan 'Nehir Tanrısı' bulunuyor.