Antalya'daki Aspendos kazılarında tarihi keşif: 'Nehir Tanrısı' ortaya çıkarıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen kazı çalışmalarında, antik dönemde çok nadir rastlanan ve kente hayat veren Eurymedon Nehri’ni simgeleyen 'Nehir Tanrısı Genç Eurymedon' mozaiği gün yüzüne çıkarıldı.