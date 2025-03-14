Antalya'daki işletme başvurusu sonuçlanmadan yemyeşil ormanı talan etti

Antalya'da Konyaaltı ilçesi sınırlarındaki doğa harikası Boğaçayı Havzası'nda, çok sayıda taş, mermer ve kalker ocağı nedeniyle çeşitli sorunlar yaşanıyor. Hacısekiler Mahallesi'ndeki vadide, duvarlarında Bizans dönemine tarihlenen ve aşı boyasıyla yapılan karaca, geyik figürleri ile yazıt bulunan Karaindibi Mağarası yakınına, 2006 yılında bir firmaya kalker ocağı ruhsatı verildi.