Antalya'nın deniz göremeyen çocuklarını taşıma havuzla suyla buluşturdular

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, "Bakanlığımızın illerimize gönderdiği portatif havuzlarla eğitimler veriyGençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, "Ülkemiz artık spor tesis anlamında Avrupa'nın en modern tesislerinde olan tüm ekipmanlarla en güzel tesislerle gençlerine ve çocuklarına spor eğitimi gerek performans gerek bir hobi ya da bir spor branşıyla uğraşmak anlamında imkanlar sunuyoruz. Bunlardan biri de yüzme havuzlarımız. Yüzme, bizim yaşadığımız şehrimiz için olduğu kadar 81 ilimizde de çocuk ve gençlerin en çok talep gösterdiği önemli branşlardan biri. Yüzme havuzumuz olmayan ilçelerimizde çocuklar ve gençlere yüzme öğretmek adına bakanlığımızın illerimize gönderdiği portatif havuzlarla eğitimler veriyoruz. İnanılmaz çok talep görüyor" dedi.oruz. İnanılmaz çok talep görüyor" dedi.