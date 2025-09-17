Antalya'nın onlarca metrelik falezlerinde ölümle yaşam arasındaki çizgide ''şifa'' mesaisi kamerada
Antalya'da kendi rahatsızlığına derman bulmak için toplamaya başladığı bitkinin birçok rahatsızlığa iyi geldiğini öğrenince mesleğe dönüştüren bir vatandaş onlarca metrelik sarp falezlerde kaya koruğu toplayarak geçimini sağlarken onu kayalıklarda gören "mahsur kaldığını" düşünerek itfaiyeyi arıyor.
Antalya'da yaşayan Osman Şimşek'i geçtiğimiz günlerde kimsenin kenarında bile durmaya cesaret edemediği yaklaşık 30 metrelik falezlerde gören vatandaşlar, mahsur kaldığını düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramış ancak gerçek farklı çıkmıştı.
Şimşek'in kendisini kurtarmak için gelen ekiplere sarp kayalıklarda yetişen ve birçok hastalığa iyi geldiği söylenen bir otu topladığını söylemesinin ardından ekipler bölgeden ayrılmıştı. Şimşek'in büyük zorluklarla topladığı kaya koruğu otunu satarak geçimini sağladığı öğrenildi.
Osman Şimşek, yaklaşık 13 yıl önce kendi rahatsızlığına derman olması için kaya koruğu toplamaya başladığını, bitkinin nefes darlığı başta olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geldiğini öğrendikten sonra pazarlarda satmaya başladığını belirtti.
Kaya koruğunun nefes darlığının yanı sıra, kadın hastalıkları ve ülsere de iyi geldiğini söyleyen Şimşek, "Aşağı yukarı 12-13 senedir kaya koruğu topluyorum. Bir vesileyle bu otu toplamaya başladım. Çokta müşterim oluştu, çokta faydalı bir bitki. Gençlik yıllarında rahmetli bir arkadaşım vesilesiyle ilk tanıştım. Ama çok faydalı bir bitki olduğunu sonradan öğrendim. Maddi bir krize girdiğim dönem kaya koruğunu toplamaya başladım. Ot bana destek oldu. Restoranlarda meze ve salatası yapılarak servis ediliyor. 5 tane vitamin barındırıyor. D, E, C vitamini bol şekilde bulunuyor. Gut hastalığı ve mideye kesinlikle ilaçtır. Mide ve ülsere kesinlikle iyi geliyor. Nefes darlığının da tek ilacıdır. Ben bunu kendim söylemiyorum. Pazarda satarken benim yanıma kimyagerler geliyor, onlar söylüyor" dedi.