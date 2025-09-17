Antalya'nın onlarca metrelik falezlerinde ölümle yaşam arasındaki çizgide ''şifa'' mesaisi kamerada

Kaya koruğunun nefes darlığının yanı sıra, kadın hastalıkları ve ülsere de iyi geldiğini söyleyen Şimşek, "Aşağı yukarı 12-13 senedir kaya koruğu topluyorum. Bir vesileyle bu otu toplamaya başladım. Çokta müşterim oluştu, çokta faydalı bir bitki. Gençlik yıllarında rahmetli bir arkadaşım vesilesiyle ilk tanıştım. Ama çok faydalı bir bitki olduğunu sonradan öğrendim. Maddi bir krize girdiğim dönem kaya koruğunu toplamaya başladım. Ot bana destek oldu. Restoranlarda meze ve salatası yapılarak servis ediliyor. 5 tane vitamin barındırıyor. D, E, C vitamini bol şekilde bulunuyor. Gut hastalığı ve mideye kesinlikle ilaçtır. Mide ve ülsere kesinlikle iyi geliyor. Nefes darlığının da tek ilacıdır. Ben bunu kendim söylemiyorum. Pazarda satarken benim yanıma kimyagerler geliyor, onlar söylüyor" dedi.