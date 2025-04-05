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Antalya'ya Nisan ayında kar sürprizi: Her yer bembeyaz oldu

Antalya’da nisan ayında kar sürprizi yaşandı. Akseki-Seydişehir karayolunda 5 kilometrelik mesafeye kar yağdı. Kar yağışı yaklaşık iki saat sürdü.

Kaynak: İHA
Antalya'ya Nisan ayında kar sürprizi: Her yer bembeyaz oldu - Resim: 1

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir yolunda ve 1825 metre rakımlı Alacabel’de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağdı.

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Antalya'ya Nisan ayında kar sürprizi: Her yer bembeyaz oldu - Resim: 2

Kar yağışı saat 16.30 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolunun yaklaşık 5 kilometrelik mesafesinde etkili oldu.

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Antalya'ya Nisan ayında kar sürprizi: Her yer bembeyaz oldu - Resim: 3

Bölgede kar yağışı ile birlikte Karayolları ekipleri iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

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Antalya'ya Nisan ayında kar sürprizi: Her yer bembeyaz oldu - Resim: 4

1825 metre rakımlı Alacabel’de kısa süren yağış sonrası kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı.

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