Antalya'ya Nisan ayında kar sürprizi: Her yer bembeyaz oldu
Antalya’da nisan ayında kar sürprizi yaşandı. Akseki-Seydişehir karayolunda 5 kilometrelik mesafeye kar yağdı. Kar yağışı yaklaşık iki saat sürdü.
Kaynak: İHA
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir yolunda ve 1825 metre rakımlı Alacabel’de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağdı.
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Kar yağışı saat 16.30 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolunun yaklaşık 5 kilometrelik mesafesinde etkili oldu.
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Bölgede kar yağışı ile birlikte Karayolları ekipleri iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı.
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1825 metre rakımlı Alacabel’de kısa süren yağış sonrası kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı.
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