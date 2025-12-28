Apartmanlar arasında tarım yapmaya devam ediyor

Mahalle sakini Fatoş Hayta, toprağın korunması gerektiğini belirterek, "Tarlanın yerinde beton yığını mı olsun?' diye soruyorsanız, bence olmamalı. Artık nefes alacak bir şeyimiz kalmadı. Tarla sahibinin burayı satmaması çok doğru bir karar. Elbette apartman da gerekli, ancak toprağa da ihtiyacımız var. Zamanla bu toprağa çok daha fazla ihtiyacımız olacak. Bu yüzden buranın korunması gerekiyor. Sahibi kimse, lütfen satmasın" dedi.