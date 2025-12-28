Apartmanlar arasında tarım yapmaya devam ediyor
Adana'da bir vatandaş tarlasının etrafındaki her noktaya dev bir apartman dikilmesine rağmen müteahhitlerin tüm tekliflerini reddedip tarım yapmaya devam ediyor.
Adana'nın Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde apartmanların arasında kalan bir tarla, sahibi tarafından yıllardır müteahhitlere verilmedi.
Konutların yükseldiği bölgede tek başına kalan tarlaya son olarak patates ekildi.
Tarla sahibinin arsasını satmama kararı, mahalle sakinlerinden de destek gördü.
Mahalle sakini Fatoş Hayta, toprağın korunması gerektiğini belirterek, "Tarlanın yerinde beton yığını mı olsun?' diye soruyorsanız, bence olmamalı. Artık nefes alacak bir şeyimiz kalmadı. Tarla sahibinin burayı satmaması çok doğru bir karar. Elbette apartman da gerekli, ancak toprağa da ihtiyacımız var. Zamanla bu toprağa çok daha fazla ihtiyacımız olacak. Bu yüzden buranın korunması gerekiyor. Sahibi kimse, lütfen satmasın" dedi.