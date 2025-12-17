Aralık ayının ortasında yalancı bahar sürprizi: Hava sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey, iç ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.