Aralık ayının ortasında yalancı bahar sürprizi: Hava sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıkacak
Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, yağışlı hava sistemi yurdu terk etti. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Antalya'da hava sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıkacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey, iç ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimleri ile kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
17 - 23 Aralık tarihleri arası hava durumu tahmini haritaları
17 Aralık Çarşamba hava durumu tahmini haritası