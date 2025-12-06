Arkadaşları yanından geçip gitti, o alıp çöpe atıp çeyrek altını kazandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde lisede bilinçli olarak yere bırakılan pet şişeyi fark ederek çöpe atan öğrenciye ödül olarak çeyrek altın verildi.
İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere çevre temizliği bilincini kazandırmak amacıyla okul koridoruna bilerek boş pet şişe bırakıldı. Kayıt altına alınan göründüler de öğrencilerin duyarlılığı test edildi.
Yere atılan pet şişeyi onlarca öğrenci görmezden gelerek öpe atmazken, pet şişeyi yerden alarak çöpe atan öğrenci Bora Sarı davranışıyla takdir topladı.
Şişeyi çöpe atan Bora Sarı'nın örnek davranışı, okul yönetiminin takdirini toplarken çevre bilincine sahip öğrenci çeyrek altınla ödüllendirildi.
İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Duran Bilgin, öğrencilerde temizlik alışkanlığını pekiştirmek amacıyla bu tür etkinlikleri sık sık yaptıklarını belirterek, "Öğrencilerimizin gelecek ve temizlik bilincine hakim olması için bu tür etkinlikler sürekli yapıyoruz ve bunlarla alakalı ödüller veriyoruz. Çocuklar ödül aldıklarında çok daha mutlu oluyorlar ve bunu hiç unutmuyorlar" dedi.