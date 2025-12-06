Arkadaşları yanından geçip gitti, o alıp çöpe atıp çeyrek altını kazandı

İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Duran Bilgin, öğrencilerde temizlik alışkanlığını pekiştirmek amacıyla bu tür etkinlikleri sık sık yaptıklarını belirterek, "Öğrencilerimizin gelecek ve temizlik bilincine hakim olması için bu tür etkinlikler sürekli yapıyoruz ve bunlarla alakalı ödüller veriyoruz. Çocuklar ödül aldıklarında çok daha mutlu oluyorlar ve bunu hiç unutmuyorlar" dedi.