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  4. Türkiye'nin 17 yaşındaki yeni Hazerfan Çelebisi... Çayını içti, evine uçarak gitti!

Arkadaşlarıyla kafede çay içip, evine paraşütle gitti

Bursa'da ekstrem sporcusu olduğu öğrenilen 17 yaşındaki bir genç arkadaşlarıyla bir araya geldiği kafeteryadan farklı bir mahallede olan evine paraşütle gitti.

Kaynak: DHA
Arkadaşlarıyla kafede çay içip, evine paraşütle gitti - Resim: 1

Bursa Kestel’de, liseden yeni mezun, ekstrem sporcusu Mertcan Serçe, arkadaşlarıyla bir araya geldiği Esentepe Mahallesi'ndeki kafeteryadan, rakım olarak daha aşağıda olan Kale Mahallesi'ndeki evine yanındaki paraşütüyle gitti.

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Arkadaşlarıyla kafede çay içip, evine paraşütle gitti - Resim: 2

2 yıldır yaptığı ekstrem sporunda kullandığı paraşütüyle havadan birkaç dakika içinde evine ulaşan Serçe'yi uçarken görenlerin, şaşkınlıklarını gizleyemediği belirtildi.

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Arkadaşlarıyla kafede çay içip, evine paraşütle gitti - Resim: 3

Mertcan Serçe, evinin yakınındaki boş araziye paraşütüyle iniş yaptı. Kafeteryada oturanlar tarafından alkışlanan Serçe, cep telefonuyla çekilen görüntüleri sosyal medyada da paylaştı.

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Arkadaşlarıyla kafede çay içip, evine paraşütle gitti - Resim: 4

Arkadaşlarıyla oturduğu kafeteryanın, evine uzak olduğunu söyleyen Serçe, "Arkadaşlarımla sohbet ettikten sonra evime bu kez paraşüt ile gitmeye karar verdim. Bunu da başardım. Artık evime havadan gitmek daha kolay, Ben aksiyon yaşarken izleyenler heyecan duyuyorlar. Güzel yorumlar alıyorum. Özellikle kafeteryada oturan insanlar, bayağı şaşırıyorlar ve tebrik ediyorlar. Bazen arabayla geçen insanlar yolda durup beni izliyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor" diye konuştu. (DHA)

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