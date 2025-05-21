Arkadaşlarıyla kafede çay içip, evine paraşütle gitti

Arkadaşlarıyla oturduğu kafeteryanın, evine uzak olduğunu söyleyen Serçe, "Arkadaşlarımla sohbet ettikten sonra evime bu kez paraşüt ile gitmeye karar verdim. Bunu da başardım. Artık evime havadan gitmek daha kolay, Ben aksiyon yaşarken izleyenler heyecan duyuyorlar. Güzel yorumlar alıyorum. Özellikle kafeteryada oturan insanlar, bayağı şaşırıyorlar ve tebrik ediyorlar. Bazen arabayla geçen insanlar yolda durup beni izliyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor" diye konuştu. (DHA)