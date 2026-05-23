Artvin Şavşat'ın saklı cenneti balık gölü ilkbaharda doğa tutkunlarını ağırlıyor

İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta konumlanan ve 1600 metre rakıma sahip olan Balık Gölü, çevresini adeta bir zümrüt gerdanlık gibi saran asırlık ladin ve çam ormanlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Kış aylarında beyaz bir örtüyle kaplanan göl ve çevresi, ilkbahar aylarında eriyen bol oksijenli kar sularıyla beslenerek en canlı ve berrak görünümüne kavuşuyor.