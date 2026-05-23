Artvin Şavşat'ın saklı cenneti balık gölü ilkbaharda doğa tutkunlarını ağırlıyor
Artvin'in "Sakin Şehir" unvanlı Şavşat ilçesinde yer alan 1600 rakımlı Balık Gölü, ilkbaharın gelişiyle doğaseverlerin gözdesi oldu.
Türkiye'nin doğa turizmindeki en iddialı rotalarından biri olan Artvin'in Şavşat ilçesi, ilkbaharın gelişiyle birlikte adeta yeniden doğdu. İtalya merkezli Uluslararası Cittaslow (Sakin Şehir) ağına dahil olan ve doğası özenle korunan Şavşat'ta, karların erimesiyle birlikte yeşilin her tonu yeryüzüne çıkmaya başladı. Bu görsel şölenin merkezinde ise Aşağıkoyunlu köyü sınırları içerisinde yer alan doğa harikası Balık Gölü bulunuyor.
İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta konumlanan ve 1600 metre rakıma sahip olan Balık Gölü, çevresini adeta bir zümrüt gerdanlık gibi saran asırlık ladin ve çam ormanlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Kış aylarında beyaz bir örtüyle kaplanan göl ve çevresi, ilkbahar aylarında eriyen bol oksijenli kar sularıyla beslenerek en canlı ve berrak görünümüne kavuşuyor.
Şehir hayatının hızından ve karmaşasından uzaklaşmak isteyenler için eşsiz bir oksijen deposu sunan Balık Gölü'nde, sezon boyunca doğa yürüyüşleri ve fotoğraf turlarının artarak devam etmesi bekleniyor.
Balık Gölü'nü Türkiye'deki diğer göllerden ayıran en büyük özellik, bulunduğu ilçenin taşıdığı "Sakin Şehir" vizyonudur. Şavşat, sadece doğasıyla değil; gürültü kirliliğinin olmadığı, geleneksel mimarinin ve yerel yaşam kültürünün korunduğu bir eko-turizm merkezidir.