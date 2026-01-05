Artvin'den Hatay'a kadar... Türkiye'nin kıyı şeridindeki illerimiz için kırmızı alarm
Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de kıyı şeridindeki tüm illerimiz için "deniz suyu yer altı suyuna karışıyor" alarmı verildi...
Antalya'da örtü altı ve narenciye bahçelerinin yaygın olduğu sahil ilçelerinde, deniz suyunun yer altı tatlı su kaynaklarına karışmaya başladığı belirlendi. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ethem Karadirek, "İklim değişikliği ve hızlı nüfus artışı, kentleşme, bu nüfusa yetmek için gerekli tarımsal ve sanayi endüstriyel faaliyet için yer altı suyu üzerinde ciddi baskı oluşmaya başladı. Özellikle kıyı akiferlerinin bulunduğu Antalya gibi şehirlerde, deniz ve karanın birleştiği yerlerde yer altı suyunun aşırı çekilmesine bağlı olarak deniz suyundan, yer altı suyuna tuzlu su girişimi başladı. Bu kıyı akiferlerinin olduğu birçok bölgede görülebilecek bir tehlike. Dünyada da görülebilir. Antalya, Mersin, Muğla, İzmir gibi kıyıya komşu olan, kıyıyla denizle teması olan yerlerde görülebilecek bir durum maalesef" diye konuştu.
Tuzlu su girişinin, yer altı suyunun aşırı çekimi sebebiyle gerçekleşen bir durum olduğunu belirten Prof. Dr. Ethem Karadirek, "Aynı zamanda iklim değişikliğiyle beraber deniz seviyesi de artmaya başladı ve doğal dengeyi bulmak için tuzlu suyun yer altı suyuna girişi başlıyor. Dolayısıyla burada tarımsal ürünün verimi düşmeye başlar. Çünkü siz tuzlu su çekmeye başlarsınız. Aynı şekilde içme- kullanma suyu amacıyla çektiğiniz suda da tuzlu su çekmeye başlarsınız. Bir süre sonra burada tarım faaliyeti yapamamaya başlarsınız. Aynı zamanda toprağın tuzlanmasına neden olursunuz. Dolayısıyla buradaki ekosistemi öldürürsünüz" ifadelerini kullandı.
Bu sorunun, en fazla Antalya gibi tarımsal ve turizm faaliyetlerinin olduğu bölgelerde görüldüğünü anlatan Prof. Dr. Karadirek, "Çünkü oralarda hem tarımsal hem turizmdeki ihtiyacı karşılamak için yer altı suyu üzerinde ciddi bir baskı oluşuyor. Dolayısıyla bunu Gazipaşa'dan Kaş'a kadar tarımsal üretim ve turizm yoğunluğunun çok olduğu bölgelerde görürsünüz. Hem tarım hem de turizm ama ikisi de aslında sebebi değil, bu insan eliyle olmuş. İkincisi su potansiyeline göre planlama yapamadığımız için kaçak kuyularla vesaire aşırı çekim sebebiyle bu karşımıza çıkıyor. Yoksa bunu planlı yapıyor olsak tarımın da turizmin de böyle bir etkisi olmaz. Bunu öngörmek, planlamak gerekiyor" dedi. Tuzlu su karışımının tarım ve ekosistemi bitirme tehlikesine yönelik çok yakın tarihli tahminlerde de bulunan Prof. Dr. Ethem Karadirek, "Bu yer altı suyunu aynı şekilde çekmeye devam ederseniz, tuzlu su girişiminin olduğu bölgelerde, tuzlu girişim oranına bakmak lazım ama 5 yılı bulmaz. Çok hızlı ilerler çünkü bu siz bir yerde suyunuzu daha fazla çekmeye başladınız. Zaten oraya tuzlu su girişi olmuş. Kesin bir tarih verememekle beraber önümüzdeki 5 yıl içerisinde onu tamamen öldürürsünüz" dedi.
Böyle devam ederse yer altı suyunda tuzlanma arttığı için o kaynağın artık terk edilmek zorunda kalınacağını dile getiren Prof. Dr. Karadirek, "Çünkü bunu arıtmadan kullanamayacak hale gelirsiniz. O zaman da desalinasyon (tuzlu sudaki mineral bileşenleri uzaklaştıran işlem) yapmaya başlamanız lazım. Yer altı suyundan çektiğiniz suyu, aynı denizden su almış gibi desalinasyon, yani tuzsuzlaştırma yapacaksınız. Sonra kullanabilirsiniz. Yoksa ekosistem artık size 'dur' demiş olur, orada öldürmeye başlamışsınız sistemi demektir. Dolayısıyla bunu yeniden canlandırmak için yapısal çözümler almak gerekir. Bu yapısal çözümler alınmazsa tarımı terk edersiniz" ifadelerini kullandı. Tuzlu su karışımının tarım ve ekosistemi bitirme tehlikesine yönelik çok yakın tarihli tahminlerde de bulunan Prof. Dr. Ethem Karadirek, "Bu yer altı suyunu aynı şekilde çekmeye devam ederseniz, tuzlu su girişiminin olduğu bölgelerde, tuzlu girişim oranına bakmak lazım ama 5 yılı bulmaz. Çok hızlı ilerler çünkü bu siz bir yerde suyunuzu daha fazla çekmeye başladınız. Zaten oraya tuzlu su girişi olmuş. Kesin bir tarih verememekle beraber önümüzdeki 5 yıl içerisinde onu tamamen öldürürsünüz" dedi.