Artvin'den Hatay'a kadar... Türkiye'nin kıyı şeridindeki illerimiz için kırmızı alarm

Bu sorunun, en fazla Antalya gibi tarımsal ve turizm faaliyetlerinin olduğu bölgelerde görüldüğünü anlatan Prof. Dr. Karadirek, "Çünkü oralarda hem tarımsal hem turizmdeki ihtiyacı karşılamak için yer altı suyu üzerinde ciddi bir baskı oluşuyor. Dolayısıyla bunu Gazipaşa'dan Kaş'a kadar tarımsal üretim ve turizm yoğunluğunun çok olduğu bölgelerde görürsünüz. Hem tarım hem de turizm ama ikisi de aslında sebebi değil, bu insan eliyle olmuş. İkincisi su potansiyeline göre planlama yapamadığımız için kaçak kuyularla vesaire aşırı çekim sebebiyle bu karşımıza çıkıyor. Yoksa bunu planlı yapıyor olsak tarımın da turizmin de böyle bir etkisi olmaz. Bunu öngörmek, planlamak gerekiyor" dedi. Tuzlu su karışımının tarım ve ekosistemi bitirme tehlikesine yönelik çok yakın tarihli tahminlerde de bulunan Prof. Dr. Ethem Karadirek, "Bu yer altı suyunu aynı şekilde çekmeye devam ederseniz, tuzlu su girişiminin olduğu bölgelerde, tuzlu girişim oranına bakmak lazım ama 5 yılı bulmaz. Çok hızlı ilerler çünkü bu siz bir yerde suyunuzu daha fazla çekmeye başladınız. Zaten oraya tuzlu su girişi olmuş. Kesin bir tarih verememekle beraber önümüzdeki 5 yıl içerisinde onu tamamen öldürürsünüz" dedi.