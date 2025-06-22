Asıl yaz şimdi başlıyor! Meteoroloji kavurucu sıcaklar için tarih verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, Türkiye salı gününden itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek. İstanbul'da termometrelerin 35 dereceyi göstermesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu, Tokat ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava raporuna göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları pazar ve pazartesi günü kuzey kesimlerde yağışla birlikte azalarak mevsim normalleri altına düşecek. 24 Haziran Salı gününden itibaren ülke genelinde sıcaklıklar yeniden mevsim normalleri üzerine çıkacak. Önümüzdeki hafta İstanbul ve Ankara'da hava sıcaklığı 35 dereceye, İzmir'de ise 39 dereye çıkacak. Muğla ve Antalya'da da sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşması bekleniyor.
İşte gün gün hava durumu: