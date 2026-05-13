Aşiret ''yasak'' dedi, kadınlar yasak masak dinlemedi!
Şırnak'ta bazı aşiretlerin "kadınlar halay başına geçmeyecek" maddesini de içeren düğün yasaklarına, Goyan aşiretinden anlamlı bir yanıt geldi. Yahya Encu’nun oğlunun 10 bin kişilik dev düğününde, kadınlar özel davetle halay başına geçti.
Şırnak’ın Uludere ilçesinde geçtiğimiz günlerde bazı aşiret liderleri bir araya gelerek, ekonomik yükü hafifletmek bahanesiyle düğünlerde bir dizi kısıtlama kararı almıştı. Ancak bu kararların içinde yer alan "Halayın başında kadınlar oynamayacaktır" maddesi, bölgede tartışmaları da beraberinde getirdi. İlçeye bağlı Gülyazı köyünde gerçekleşen bir düğün, bu yasağa verilen en somut yanıt oldu.
Yasak kararını imzalamayan Goyan aşiretinin önde gelen isimlerinden Yahya Encu, oğlu Şahin Encu ve Merişan Aşan çifti için unutulmaz bir düğün organize etti.
Yaklaşık 10 dönümlük bir alana yayılan ve aralarında Vali Yardımcısı, aşiret liderleri, belediye başkanları ile kamu amirlerinin de bulunduğu 10 bin davetli, dronlarla görüntülenen bu tarihi ana tanıklık etti. Düğünün en dikkat çekici detayı ise, aşiretlerin "yasak" kararına rağmen kadınların en ön safta yer almasıydı.
Yahya Encu, bölgedeki bazı kadınlara özel davetiye göndererek bizzat halayın başında yer almalarını istedi. Rengarenk yöresel kıyafetleriyle halay başını çeken kadınlar, kültürün en canlı parçası olduklarını bir kez daha kanıtladı.