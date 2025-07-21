Asırlardır süren gelenek: Büyü yapmasınlar diye kırıp çöpe atıyorlar
Sivas'ta kasaplar, Selçukludan günümüze kadar devam eden gelenekle beraber küçükbaş hayvanlardan çıkan kol ve kürek kemiklerini büyücülerin büyü yapmasını engellemek amacıyla kemikleri kırarak imha ediyor.
Kaynak: İHA
Sivas'ta kasaplar, Selçuklu döneminden bu yana sürdürülen bir geleneği yaşatmaya devam ediyor.
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Küçükbaş hayvanların kesimi sonrası çıkarılan kürek kemikleri, kötü niyetli kişilerin büyü yapmasını engellemek amacıyla kırılıp imha ediliyor.
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Büyücülerin en çok tercih ettiği kemikler olarak bilinen kürek kemikleri, geçmişte mistik törenlerde kullanıldığına inanılan özel parçalar arasında yer alıyor.
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Aynı zamanda bu kemiklerin kırılmasıyla beraber kasapların mesleki hastalıkların korunmasına yönelik alınan tedbirlerden biri olduğu da biliniyor.
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