Asrın felaketi bölgesinin en lezzetli meyvesi için zam yağmuru uyarısı
Hatay’da geçtiğimiz haftalarda etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle yaşanan zirai don sonrasında bölgenin en lezzetli meyvesi olan yerli muzun fiyatları uçuşa geçti...
Kaynak: İHA
Doğu Akdeniz’de geçtiğimiz haftalarda etkili olan soğuk hava bölgede zirai don afetine neden olmuştu.
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Zirai don afeti nedeniyle bölgede bulunan muz seralarındaki ağaçlarda olumsuz etkilendi.
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Türkiye’nin en bereketli topraklarından olan Arsuz ilçesi, Üçgüllük Mahallesi’nde çiftçilik yapan İlker Tezer’in 20 dönümlük serasında yetiştirdiği muzda hasadını sürdürüyor.
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İthal muza rakip olan ve yurt içinde birçok noktaya gönderilen yerli muz, seradan 45 TL’den alıcı buluyor. İlerleyen süreçte muz fiyatlarında artış yaşanacağını ifade eden çiftçi İlker Tezer, olgunlaşma aşamasındaki ürünlerde çatlama yaşandığını ve yeni sezon ağaçlarının da zirai dondan olumsuz etkilendiğini söyledi.
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