Asrın felaketi bölgesinin en lezzetli meyvesi için zam yağmuru uyarısı

İthal muza rakip olan ve yurt içinde birçok noktaya gönderilen yerli muz, seradan 45 TL’den alıcı buluyor. İlerleyen süreçte muz fiyatlarında artış yaşanacağını ifade eden çiftçi İlker Tezer, olgunlaşma aşamasındaki ürünlerde çatlama yaşandığını ve yeni sezon ağaçlarının da zirai dondan olumsuz etkilendiğini söyledi.