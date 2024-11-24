Asrın felaketinde ailesini ve bacağını kaybetmişti, öğrencileriyle yaşama döndü
Hatay'da depremde; annesini, kardeşini, eşini ve 3 evladını kaybeden öğretmen Zeynep Nur Kalkan, protez bacağıyla mesleğine devam ederek evlatlarının yerine koyduğu öğrencileri ve çok sevdiği mesleğiyle yaşamını sürdürüyor.
Asrın felaketine Hatay'ın Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde yakalanan 35 yaşındaki Zeynep Nur Kalkan'ın 35 yaşındaki eşi Ali Efdal, 6 yaşındaki oğlu Yiğit Eren, 2 yaşındaki ikizleri Oğuz Ata ve Yağız Alp yaşadıkları binanın enkazında hayatını kaybetti.
Enkazdan 90. saatte kurtarılan Zeynep öğretmen; 55 yaşındaki annesi Ayşe Gül ve 27 yaşındaki kardeşi Şamil Kalkan'dan da acı haber aldı.
Tedavi sürecinin ardından 2023 yılı Mayıs ayında hayırseverlerin destekleriyle takılan protez bacakla yeniden yürümeye başlayan Kalkan, Eylül ayında çok sevdiği mesleğine ve öğrencilerine Yayladağı ilçesindeki Bezge İmam Hatip Ortaokulunda yeniden kavuştu.
Zeynep öğretmen, depremin ardından evlatlarının yerine koyduğu öğrencileriyle birlikte 2. öğretmenler gününü yaşamanın buruk heyecanını yaşıyor.