Asrın felaketinin yıktığı ilimizde yetişiyor faydaları saymakla bitmiyor

Toygarlı Mahalle Muhtarı Mehmet Çağtay, yaşanan zirai don afeti sonrası bölgedeki çiftçilerin mahsullerinin zarar gördüğünü ve bu nedenle kapya biberin fiyatının arttığını ifade ederek, "Bizim mahallemiz tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan zirai don ile birlikte ciddi zararımız oldu. Şimdi de dondan etkilenmeyen seralarda hasat yapılıyor. Seralarda ürünün yarısı etkilendi, yarısı etkilenmedi. Etkilenmeyen ürünlerin hasadıyla birlikte fiyatlarda yükselme oldu. Kapya biberin şu an fiyatı 80 TL, duyduğumuz kadarıyla İstanbul ve Ankara'da marketlerde 150 TL fiyatında. Don olayında fiyatlarda gözle görülür artış var. Fiyatlar daha da artacak gibi. Biberler dona dayanıklı olmadığı için çok fazla etkilendi" dedi.